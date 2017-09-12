На матчі Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Наполі» працюватимуть понад 2 тисячі поліцейських

У Харкові під час матчу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Наполі» порядок гарантуватимуть майже 2 тисячі 200 правоохоронців. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області.

Правоохоронці очікують, що спортивний захід відвідають понад 30 тисяч вболівальників. Співробітники поліції закликали громадян не порушувати порядок та дотримуватися закону. Вони нагадали, що вхід на стадіон розпочнеться за дві години до початку гри.

13 вересня о 21:45 у Харкові розпочнеться матч Ліги чемпіонів УЄФА між командами «Шахтар» та «Наполі» (Італія). Це буде перший поєдинок гірників на груповій стадії головного клубного турніру континенту. Суперниками донеччан у групі F будуть також команди «Манчестер Сіті» (Англія) та «Феєноорд» (Нідерланди).