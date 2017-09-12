Прикордонники зачитали Саакашвілі протокол про незаконний перетин кордону

Колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі 12 вересня біля львівського готелю «Леополіс» у присутності журналістів ознайомився з адміністративним протоколом про незаконний перетин кордону.

Ознайомлення з протоколом відбулося в присутності адвокатів, депутатів Верховної Ради та журналістів. Саакашвілі заявив, що він із повагою ставиться до українських прикордонників.

Саакашвілі стверджує, що протокол мали вручити протягом трьох годин після перетину кордону.

«Якби вони принесли цей протокол протягом трьох годин, коли ми перетнули кордон... вони не можуть сказати, що я десь переховувався. Я був на головній площі Львова разом із тисячами львів'ян, то я б узяв без питань цей протокол. Але те, що зараз вони приносять, – це порушення закону», – твердить Саакашвілі.

Раніше 12 вересня Державна прикордонна служба України підтвердила намір повідомити колишньому голові Одеської облдержадміністрації Міхеїлу Саакашвілі про факт незаконного перетину ним державного кордону України. «Саакашвілі відмовився підписувати документи про факт незаконного перетину державного кордону, а його оточення блокує прикордонний наряд, чинить спротив законним діям правоохоронних органів та не дозволяє прикордонникам виконати свої обв’язки, що тягне за собою іншу, вже кримінальну відповідальність», – заявляли прикордонники.

10 вересня Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Під час інциденту 11 бійців Національної поліції та 5 прикордонників дістали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).