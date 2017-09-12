Штаб: бойовики зменшили активність обстрілів, але двоє військових поранені

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години вівторка 4 рази відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, попри зменшення активності обстрілів з боку бойовиків, двоє українських військових все ж були поранені.

Повідомляється, що поранень військові зазнали близько 7-ї ранку під час обстрілу опорного пункту сил АТО з гранатомета поблизу Кримського.

«На донецькому напрямку противник двічі бив з великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в Авдіївській промзоні. А на приморському напрямку зі стрілецької зброї російські найманці неприцільно обстріляли укріплення сил АТО на околицях Талаківки», – додали у штабі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про порушення 12 вересня військовими ЗСУ режиму тиші. Раніше донецькі бойовики заявляли, що українська сторона випустила близько 20 мін по підконтрольних угрупованню територіях за минулу добу. Луганські бойовики стверджували, що за попередню добу ЗСУ випустили близько 40 боєприпасів у бік територій, захоплених угрупованням «ЛНР».

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.