На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 12 вересня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 27 разів порушили перемир’я, а наприкінці минулої доби ситуація загострилася.

«Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку», – відзначають у штабі. Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, поблизу Авдіївки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, великокаліберних кулеметів, гранатометів бойовики чотири рази били по українських позиціях.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також звинувачують Збройні сили України в артилерійських обстрілах поблизу Донецька та Луганська.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.