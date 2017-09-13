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13 Вересень 2017, Київ 08:47
Новини | Суспільство

«Шахтар» стартує в Лізі чемпіонів

Донецький футбольний клуб «Шахтар» розпочинає участь у груповому турнірі головного клубного змагання континенту – Ліги чемпіонів УЄФА. У Харкові команда Паулу Фонсеки прийме одну з найсильніших команд Італії – «Наполі». Початок гри – о 21:45.

В іншому поєдинку групи F зіграють англійський «Манчестер Сіті» та голландський «Феєноорд».

Як повідомили в поліції, в Харкові під час матчу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Наполі» порядок гарантуватимуть майже 2 тисячі 200 правоохоронців. Вони очікують, що спортивний захід відвідають понад 30 тисяч уболівальників.

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