З острова у Карибському морі евакуйовані двоє громадян України – МЗС

З острова Сен-Мартен у Карибському морі евакуйовані два громадянина України, повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України на сторінці у Twitter.

«Кризовий центр МЗС Франції: евакуйовано двох громадян України з острова Сен-Мартен на острів Мартиніка через буревій «Ірма». Загрози їхньому життю немає», – йдеться в повідомленні.

Консули також нагадали, що посольства України у США, Нідерландах, Кубі, Франції та консульські установи у США взаємодіють з кризовими центрами країн, потерпілими від буревію, у цілодобовому режимі.

Ураган «Ірма», вже пройшов через острови Карибського басейну і вздовж усього штату Флорида у США, наблизившись до штатів Джорджія і Південна Кароліна. Близько півсотні людей загинули через буревій.