Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
13 Вересень 2017, Київ 11:52
Новини | Міжнародні

У Москві затримали опозиціонера Удальцова

Сергій Удальцов

У Москві біля будівлі Державної думи 13 вересня поліцейські затримали і доправили у відділок поліції російського опозиціонера Сергія Удальцова, який проводив перший після звільнення з колонії одиночний пікет. Про це повідомила дружина Удальцова Анастасія.

За її словами, затримані двоє – її чоловік та активіст Олексій Воронцов, який безпосередньо стояв з плакатом.

Активісти, які підтримують ліві ідеї, проводили поблизу Держдуми серію одиночних пікетів з вимогою широкої амністії до 100-річчя «Жовтневої революції» (так у Росії називають захоплення влади більшовиками в 1917 році – ред.).

Сергій Удальцов вийшов на свободу на початку серпня. Він відбув чотири з половиною роки позбавлення волі в так званій «Болотній справі». Після звільнення Удальцов заявив, що має намір відродити свою організацію «Лівий фронт», і закликав до створення в російській політиці «третьої сили», яка протистояла б владі, але при цьому зберігала дистанцію від ліберальної опозиції, яку він назвав «прозахідною». На відміну від багатьох російських опозиціонерів, Удальцов підтримує анексію Криму та агресію Росії на Донбасі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG