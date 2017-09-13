У Москві затримали опозиціонера Удальцова

У Москві біля будівлі Державної думи 13 вересня поліцейські затримали і доправили у відділок поліції російського опозиціонера Сергія Удальцова, який проводив перший після звільнення з колонії одиночний пікет. Про це повідомила дружина Удальцова Анастасія.

За її словами, затримані двоє – її чоловік та активіст Олексій Воронцов, який безпосередньо стояв з плакатом.

Активісти, які підтримують ліві ідеї, проводили поблизу Держдуми серію одиночних пікетів з вимогою широкої амністії до 100-річчя «Жовтневої революції» (так у Росії називають захоплення влади більшовиками в 1917 році – ред.).

Сергій Удальцов вийшов на свободу на початку серпня. Він відбув чотири з половиною роки позбавлення волі в так званій «Болотній справі». Після звільнення Удальцов заявив, що має намір відродити свою організацію «Лівий фронт», і закликав до створення в російській політиці «третьої сили», яка протистояла б владі, але при цьому зберігала дистанцію від ліберальної опозиції, яку він назвав «прозахідною». На відміну від багатьох російських опозиціонерів, Удальцов підтримує анексію Криму та агресію Росії на Донбасі.