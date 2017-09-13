Україна узгодить з партнерами текст письмової ініціативи про миротворчу місію на Донбасі – МЗС

Україна узгодить з країнами-партнерами текст своєї письмової ініціативи про миротворчу місію на Донбасі, повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. Він зазначив, що наразі ініціативи України «на папері» немає.

«Ми зараз ведемо розмову з нашими партнерами, яким чином ця ініціатива має бути сформульована, на відміну від Росії, яка скинула сирий фактично документ», – сказав Пристайко, додавши, що у запропонованому Росією варіанті йдеться про миротворчу місію, яка має «захищати» місію ОБСЄ.

За його словами, оформлення ініціативи про миротворців ООН на Донбасі відбудеться тоді, коли узгоджений текст буде «придатний і прийнятний для ухвалення». Жодних термінів перший заступник міністра закордонних справ не назвав.

12 вересня російські ЗМІ повідомили, що Москва підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН, в якому запропонувала створити місію ООН виключно для захисту місії ОБСЄ.

Раніше постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що президент України орієнтовно 20 вересня порушить питання можливого введення миротворчого контингенту ООН на територію Донбасу в перебігу чергової сесії Генасамблеї.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін.

Водночас в МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії. Українські дипломати наголошують, що на Донбасі під виглядом миротворців не може бути присутній військовий чи інший персонал Росії, також не може бути мови «про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань», а сили місії мають перебувати на всій окупованій території, зокрема й на непідконтрольній нині ділянці українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці». Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.