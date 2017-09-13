До кваліфікації подій на пункті пропуску «Шегині» додано статтю про хуліганство – поліція

До розслідування подій на прикордонному пункті пропуску «Шегині» 10 вересня слідчі додали правову кваліфікацію за ще однією статтею про хуліганство (ч.3 ст. 296 Кримінального кодексу України – ред.). Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції України.

«Для проведення досудового розслідування на базі поліції Львівщини створена об’єднана слідча група. Наразі поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході «Шегині» у Львівській області. Серед цих громадян – мешканці кількох регіонів держави, зокрема Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей тощо», – йдеться в повідомленні.

Раніше у поліції заявляли, що слідчі кваліфікують події на пункті пропуску «Шегині» за ознаками кримінальних правопорушень відповідно до чотирьох статей Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 та ст. 293. Ці статті стосуються незаконного переправлення осіб через державний кордон, опору представникові влади, правоохоронцю, погрози йому або насильства щодо нього, а також групового порушення громадського порядку.

Напередодні у поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій. В поліції повідомляли і про виклики на допити окремих народних депутатів.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі казали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України. Але в результаті дій на кордоні 10 вересня цього не сталося. Міхеїл Саакашвілі, за попередніми даними, сьогодні вирушить до Чернівців зі Львова, де йому у вівторок прикордонники вручили адмінпротокол про порушення кордону.