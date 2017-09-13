Абсурд із Саакашвілі генерує сама влада – Касьянов

Юлію Тимошенко та ще кількох народних депутатів внесли до бази даних центру «Миротворець» після того, як вони, серед інших, узяли участь у прориві державного кордону Міхеїлом Саакашвілі. Раніше до бази даних «Миротворця» занесли і самого Саакашвілі. Центр «Миротворець» збирає, обробляє і публікує дані про людей, які, на думку активістів ініціативи, причетні до сепаратизму, окупації Криму чи незаконного перетину українського кордону. Наскільки правильне рішення Саакашвілі, Тимошенко та їхніх соратників вносити до бази «Миротворця», дискутували у програмі «Ваша Свобода» Зорян Шкіряк, радник міністра МВС, Юрій Касьянов, волонтер та Єгор Фірсов, народний депутат 7-го і 8-го скликань Верховної Ради.