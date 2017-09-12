Голова Мін’юсту назвав незаконний перетин кордону неповагою до української державності

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що незаконний перетин будь-ким кордону країни є неповагою до української державності.

Коментуючи прорив через кордон у неділю Міхеїла Саакашвілі, лідера партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишнього голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії і колишнього громадянина України, і юрби його прихильників, міністр заявив, що його особиста думка про це така: «Те, що відбулося на кордоні, є неприпустимим, тому що режим кордону і перетинання кордону – це питання національної безпеки».

«Незалежно від того, який це є кордон, чи це кордон західний, чи східний, будь-хто, незалежно від його статусу, від його прізвища, не має права незаконно перетинати кордон, тому що це фактично виявлення неповаги до державності в цій країні», – сказав Петренко, як цитує його слова агентство «УНІАН».

За словами міністра, оцінку тим чи іншим діям конкретних осіб, які були присутні під час цього інциденту, повинні надавати компетентні правоохоронні органи в чіткій відповідності до українського законодавства.

У неділю Міхеїл Саакашвілі в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався з застосуванням сили через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині», не пройшовши прикордонного контролю. Під час інциденту 13 працівників Національної поліції та 5 прикордонників зазнали тілесних ушкоджень.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків). Вони стосуються оточення Саакашвілі, щодо нього самого, відповідно до законодавства, складено лише адміністративний протокол про незаконний перетин кордону.

Також Національна поліція повідомила, що станом на день у вівторок за фактом подій на прикордонному пункті пропуску «Шегині» з участю Міхеїла Саакашвілі затримані п’ятеро людей. Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема групове порушення громадського порядку. За даними поліції, також встановлені особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку біля державного кордону, а також 32 активні учасники подій. Понад 100 осіб допитані як свідки інциденту. Кільком народним депутатам направлені повідомлення про виклики для проведення слідчих дій.