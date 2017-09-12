Саакашвілі підписав адмінпротокол про порушення кордону з численними зауваженнями – адвокат

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі підписав зі своїми зауваженнями адмінпротокол про порушення українського кордону, складений прикордонслужбою, заявили його адвокати.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Саакашвілі на чотирьох сторінках виклав власні аргументи, що не порушував кордон. Саакашвілі і двоє його адвокатів заявляють, що адмінпротокол складений прикордонною службою з порушенням, бо мав би бути вручений протягом трьох годин після правопорушення.

«Протокол про адмінправопорушення – це означає, що Державна прикордонна служба вважає, що Саакашвілі незаконно перетнув кордон і за це просять притягнути його до адміністративної відповідальності. Прикордонники намагались вручити нам наперед підготовлений протокол, але ми наполягали на тому, щоб були внесені відповідні зміни. Вони принесли протокол, заповнений, без нашої присутності і внесли дані, які Саакашвілі нібито повідомив їм, що не надав інформації про місце роботи. Фактично поправлений протокол підписаний Саакашвілі», – сказав адвокат Саакашвілі Назар Кульчицький.

Також Саакашвілі надав копію заяви про звернення в міграційну службу України щодо захисту української держави, яку за його словами, його адвокати подали вчора у Львові.

За даними прокордонслужби, 18 вересня у Мостиському районному суді Львівщини розглядатимуть справу щодо адміністративного протоколу, складеного прикордонниками, про порушення Саакашвілі українського державного кордону.

За даними адвокатів, цього ж дня Мостиський райсуд розглядатиме і заяву Саакашвілі у міграційну службу щодо захисту.

Зранку 12 вересня в готель, де проживає Міхеїл Саакашвілі у Львові, прийшли двоє прикордонників, щоб ознайомити його з адмінпротоколом про порушення ним державного кордону. Ця процедура була проведена на вулиці перед численними камерами.

11 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі вчинив злочин на українському кордоні, і це питання має розглядатись виключно у правовій площині.

Міхеїл Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Його супроводжували, зокрема народні депутати і його прихильники. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Згодом Порошенко пояснив, що не міг не підписати указ про позбавлення Саакашвілі громадянства після отримання інформації від Державної міграційної служби. Саакашвілі заявляв про незаконність цього рішення і намір оскаржити його у суді.