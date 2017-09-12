Двоє соратників Саакашвілі затримані за застосування сили до прикордонників – Геращенко

Двоє соратників колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, Олександр Бурцев та Андрій Котиченко, затримані за застосування сили до прикордонників. Про це депутат Верховної Ради, член колегії міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Facebook.

Він розкритикував заяву колишнього заступника генпрокурора України Давида Сакварелідзе, що проти соратників Саакашвілі «почалися масові репресії».

«Я допоможу і йому (Сакварелідзе – ред.), і українським ЗМІ, і громадянам розібратися в цьому питанні і дати власну оцінку діям «бойовика-тітушки» Саакашвілі Олександра Бурцева. На відео Олександр Бурцев… з особливим цинізмом, вихваляючись своєю безкарністю, б’є і штовхає захисників України – прикордонників, у тому числі й тих, які захищали Україну в зоні АТО», – твердить Геращенко.

«Давид Сакварелідзе називає Андрія Котиченка, що бив і душив співробітників прикордонної служби, «активістом». Дивимося відео. Даємо свою оцінку діям Андрія Котиченка, Сакварелідзе та Саакашвілі», – вказує Геращенко.

Раніше Сакварелідзе вказав, що «заарештували… активіста з Черкас Андрія Котиченка», який «був безпосередньо серед тих, хто заводив Михеїла в Україну, підтримавши волю і прагнення українського народу до демократії і справедливості». «Вчора 15 представниками МВС був затриманий наш соратник з Івано-Франківська Олександр Бурцев, який також брав активну участь у подіях неділі», – додав Сакварелідзе й закликав негайно звільнити затриманих.

10 вересня Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Під час інциденту 11 бійців Національної поліції та 5 прикордонників дістали тілесні ушкодження.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов'язків).

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