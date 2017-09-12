МВС: про затримання Саакашвілі наразі не йдеться

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють, що лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі перебуває на території України незаконно, однак для його затримання немає достатніх підстав.

«На наше переконання – так», – сказав речник МВС України Артем Шевченко 12 вересня, відповідаючи на запитання, чи Саакашвілі перебуває на території України незаконно.

Водночас він зауважив, що «така процесуальна дія, як затримання, передбачає певні процесуальні нюанси».

«У нас є відомості про осіб, яких ми змогли і вважаємо потрібними затримати, якщо будуть знайдені інші відомості щодо інших осіб, які дозволять законно здійснити процесуальну дію – затримання, воно буде виконано… Як і повідомляла Держприкордонслужба, вона не планувала і не мала достатніх підстав для затримання, йому був вручений протокол про вчинення адміністративного правопорушення, як і 14 іншим особам», – уточнив Шевченко.

10 вересня Міхеїл Саакашвілі повернувся до України з Європи, не пройшовши прикордонного контролю. Його супроводжували, зокрема народні депутати і його прихильники. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Згодом Порошенко пояснив, що не міг не підписати указ про позбавлення Саакашвілі громадянства після отримання інформації від Державної міграційної служби. Саакашвілі заявляв про незаконність цього рішення і намір оскаржити його у суді.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.