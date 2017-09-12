Мін’юст: екстрадиційна перевірка щодо Саакашвілі ще не завершена

Органи української прокуратури проводять перевірку запиту грузинської сторони про екстрадицію колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА і лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

«На сьогодні матеріали передані Міністерством юстиції до органів прокуратури... Оскільки в нас поки що немає висновків і документів, то можемо говорити, що вона ще не завершена», – сказав міністр 12 вересня в Києві.

За його словами, після завершення перевірки буде ухвалене рішення щодо можливої екстрадиції Саакашвілі.

18 серпня в офісі генерального прокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. Заява з’явилася після того, як Саакашвілі оголосив про плани повернутися в Україну. На початку вересня у Мін’юсті підтвердили, що разом із ГПУ отримали запит від грузинської сторони.

10 вересня Міхеїл Саакашвілі повернувся до України з Європи, не пройшовши прикордонного контролю. Його супроводжували, зокрема народні депутати і його прихильники. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався прорив кордону силовиків на пункті пропуску. За даними МВС, під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Поліція повідомила про відкриття кримінальної справи, а генпрокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів прориву притягнуть до кримінальної відповідальності.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Згодом Порошенко пояснив, що не міг не підписати указ про позбавлення Саакашвілі громадянства після отримання інформації від Державної міграційної служби. Саакашвілі заявляв про незаконність цього рішення і намір оскаржити його у суді.

Чинність закордонного паспорта громадянина України Саакашвілі після втрати ним громадянства скасована. У Держприкордонслужбі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а сам Саакашвілі депортований з України.