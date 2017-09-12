Наслідки прориву кордону: 5 осіб затримано, сам Саакашвілі підписав адмінпротокол

Львів – За фактом подій десятого вересня на прикордонному пункті пропуску «Шегині» за участю екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обладміністрації Міхеїла Саакашвілі Національна поліція затримала п’ятеро осіб. Цю інформацію підтверджують і у партії «Рух нових сил», лідером якої є Саакашвілі. Водночас 14 осіб, у тому числі і журналісти, добровільно звернулись до прикордонної служби і підписали протоколи про адмінпорушення – спроба або незаконний перетин групою осіб державного кордону. Про це повідомив у Львові представник прикордонної служби. Міхеїл Саакашвілі 12 вересня підписав адмінпротокол, але з внесеними його адвокатами правками.

Із самісінького ранку двоє прикордонників прийшли у готель, де знімає номер екс-очільник Одещини Міхеїл Саакашвілі, щоб ознайомити його з протоколом про порушення державного кордону 10 вересня. Документ складений за статтею 204 (спроба або незаконний перетин групою осіб державного кордону) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Після внесених адвокатами Саакашвілі зауважень у протоколі на чотирьох сторінках він підписав документ, але не погодився з тим, що незаконно перетнув кордон, мовляв, ніякого прориву кордону не було, що дії людей пов’язані з оголошеним прикордонниками замінуванням пункту пропуску. Вся процедура з підписанням адмінпротоколу відбувалась перед телекамерами на вулиці.

«Вони намагаються говорити про порушення, а ми будемо показувати про порушення законів з боку керівників прикордонної служби за вказівкою прямою Порошенка, Авакова. Злочину нема, є передбачений штраф, але не було перетину кордону. Вони мені можуть інкримінувати нелегальне перебування на кордоні, але 11 вересня ми звернулись до міграційної служби», – заявив Міхеїл Саакашвілі.

До адмінпротоколу з правками адвокати Саакашвілі додали копію заяви у міграційну службу про особливий захист, яку адвокат від імені екс-очільника Одещини подав зранку 11 вересня. За попередньою інформацією, 18 вересня у Мостиському районному суді мають розглянути справу про адмінпорушення і питання щодо захисту Саакашвілі, повідомили його адвокати.

«Прикордонники намагались вручити нам наперед підготовлений протокол, але ми наполягали на тому, щоб були внесені відповідні зміни. Вони принесли протокол, заповнений, без нашої присутності», – сказав адвокат Саакашвілі Назар Кульчицький.

Політики не домовились

Тим часом Міхеїл Саакашвілі оголосив про початок свого турне українськими містами, відтак про старт політичної кампанії. Його дружина і син виїхали з України 11 вересня. Покинула Львів учора і лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка обіцяла оприлюднити результати політичних перемовин із лідерами кількох політичних сил. Чи домовились між собою політики про спільну стратегію?

«Ми будемо домовлятись про правила гри. Але перед тим, як озвучити, я хочу почути думку народу», – відповів Міхеїл Саакашвілі Радіо Свобода. Але куди саме збирається їхати, коли потрапить у Київ, не конкретизував.

Саакашвілі у Львові супроводжують народні депутати Семен Семенченко («Самопоміч») і Юрій Дерев’янко (член партії «Воля»). Близько півсотні ветеранів батальйону «Донбас», які разом із Семенченком були 10 вересня біля прикордонного пункту пропуску «Краковець», кілька днів перебувають у військовій амуніції поблизу Львова, у відпочинковій зоні біля озера. 12 вересня поліція упродовж кількох годин тримала їх в оточенні і встановлювала особи громадян та перевіряла наявність зброї. Опісля правоохоронці покинули територію.

Тим часом за фактами подій на пункті пропуску «Шегині» затримані п’ятеро осіб – їм інкримінують групове порушення громадського порядку. Понад сто активістів допитані. Триває слідство щодо подій у прикордонній зоні. За інформацією прикордонників, до народних депутатів, які перетнули український кордон не пройшовши контроль, мають бути проведені окремі процесуальні дії через їхню депутатську недоторканність.

За офіційними даними, під час сутичок на пункті пропуску «Шегині» постраждали 13 поліцейських і 9 прикордонників. Водночас Міхеїл Саакашвілі і його однопартійці заявили про переслідування їхніх активістів по всій Україні.

Генпрокуратура України повідомила, що не завершила екстрадиційну перевірку за запитом Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.