Тимошенко і ще кілька депутатів внесли до бази даних «Миротворця» після прориву кордону

Народний депутат України Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина» і голова партії «ВО «Батьківщина», внесена до бази даних центру «Миротворець» після того, як вона, серед інших, узяла участь у незаконному прориві через державний кордон України Міхеїла Саакашвілі і ще групи осіб.

Разом із нею до бази, в розділ «Чистилище», внесені її соратник, народний депутат Сергій Власенко (фракція «ВО «Батьківщина»), а також народний депутат Дмитро Добродомов (позафракційний, повідомив у фейсбуці активіст центру «Миротворець» Мирослав Олешко.

«Тепер Юлія Тимошенко є в базі центру «Миротворець», поруч із терористами, військовослужбовцями Росії, сепаратистами. Адже без її імені «Чистилище» було б неповним», – написав він у фейсбуці.

«Не має значення, чи плюють на наш кордон чоботи російських солдатів, чи туфлі політичних українських популістів, які грають на руку Кремлеві. Всі опинилися разом на «Миротворці», – додав активіст.

«Незаконний перетин державного кордону України. Напад на прикордонників при виконанні ними обов’язків на захист державного кордону України у складі групи осіб. Участь у підготовці незаконного перетину державного кордону України особою без українського громадянства» – так схарактеризовані центром «Миротворець» дії цих депутатів.

У неділю ввечері так само потрапив до бази даних «Миротворця» і сам Міхеїл Саакашвілі, який незаконно потрапив до України, коли юрба його прихильників прорвала лави прикордонників.

Раніше в неділю Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку «Миротворець» збирає, обробляє і публікує дані про людей, які, на думку активістів ініціативи, причетні до таких правопорушень, як підтримка сепаратистських угруповань на сході України чи участь у них, сприяння окупації Криму чи незаконний перетин українського кордону – і громадян України, і іноземців чи осіб без громадянства. Ці списки активісти публікують на сайті центру в розділі «Чистилище».