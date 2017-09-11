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12 Вересень 2017, Київ 04:14
Новини | Події

Тимошенко і ще кілька депутатів внесли до бази даних «Миротворця» після прориву кордону

Юлія Тимошенко після незаконного прориву на територію України разом із Міхеїлом Саакашвілі, Львів, 11 вересня 2017 року

Народний депутат України Юлія Тимошенко, лідер фракції «Батьківщина» і голова партії «ВО «Батьківщина», внесена до бази даних центру «Миротворець» після того, як вона, серед інших, узяла участь у незаконному прориві через державний кордон України Міхеїла Саакашвілі і ще групи осіб.

Разом із нею до бази, в розділ «Чистилище», внесені її соратник, народний депутат Сергій Власенко (фракція «ВО «Батьківщина»), а також народний депутат Дмитро Добродомов (позафракційний, повідомив у фейсбуці активіст центру «Миротворець» Мирослав Олешко.

«Тепер Юлія Тимошенко є в базі центру «Миротворець», поруч із терористами, військовослужбовцями Росії, сепаратистами. Адже без її імені «Чистилище» було б неповним», – написав він у фейсбуці.

«Не має значення, чи плюють на наш кордон чоботи російських солдатів, чи туфлі політичних українських популістів, які грають на руку Кремлеві. Всі опинилися разом на «Миротворці», – додав активіст.

«Незаконний перетин державного кордону України. Напад на прикордонників при виконанні ними обов’язків на захист державного кордону України у складі групи осіб. Участь у підготовці незаконного перетину державного кордону України особою без українського громадянства» – так схарактеризовані центром «Миротворець» дії цих депутатів.

У неділю ввечері так само потрапив до бази даних «Миротворця» і сам Міхеїл Саакашвілі, який незаконно потрапив до України, коли юрба його прихильників прорвала лави прикордонників.

Раніше в неділю Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку «Миротворець» збирає, обробляє і публікує дані про людей, які, на думку активістів ініціативи, причетні до таких правопорушень, як підтримка сепаратистських угруповань на сході України чи участь у них, сприяння окупації Криму чи незаконний перетин українського кордону – і громадян України, і іноземців чи осіб без громадянства. Ці списки активісти публікують на сайті центру в розділі «Чистилище».

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