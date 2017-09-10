Саакашвілі внесли до бази даних «Миротворця» після прориву кордону

Міхеїл Саакашвілі, який незаконно потрапив до України, коли юрба його прихильників прорвала лави прикордонників, внесений до бази даних центру «Миротворець», повідомив активіст проекту Мирослав Олешко.

«Тепер він нічим не відрізняється від терористів, бойовиків, сепаратистів і військовослужбовців Росії, які зруйнували наш кордон у Криму і на Донбасі», – додав він.

Керівник проекту Роман Зайцев, коментуючи це у фейсбуці, уточнив, що Міхеїл Саакашвілі внесений до розділу «Чистилище» цього проекту «за незаконний перетин державного кордону України, напад на військовослужбовців ДПСУ у складі групи осіб при виконанні тими своїх обов’язків на захист державного кордону України».

«Ми цього не хотіли. Але змушені», – додав він.

Раніше в неділю Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині».

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, на запитання журналістів, чому прикордонники не використовували зброю, він відповідає: «прикордонники отримали наказ не застосовувати зброю та засоби фізичного впливу, адже проходила «мирна акція»…»

Під час прориву кордону потерпіли 11 працівників Нацполіції і 5 Держприкордонслужби. Саакашвілі і його прихильники твердять, що не порушували закону, коли нелегально ввірвалися на територію України.

Після прориву генеральний прокурор України Юрій Луценко нагадував, що закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями, і запевняв, що це буде зроблено. «Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій», – додав він.

Після цього речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що поліція Львівщини вже внесла в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості за очевидними на відеозаписах із місця прориву ознаками злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України, «незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Загалом, сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода, наразі вбачаються такі порушення: незаконне порушення кордону групою осіб, організація незаконного порушення кордону, заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов’язків.

Саакашвілі тим часом після силового прориву через кордон безперешкодно дістався до Львова. Там він, серед іншого, заявив Радіо Свобода, що в його подальших планах – «захист людей», які разом із ним брали участь у порушенні кордону.

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня. Він не повідомляв, на якій підставі мав намір в’їжджати.

Раніше, за повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він мав бути вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна була також українська в’їзна віза.

В Україні Саакашвілі також потенційно загрожує затримання для розгляду запиту про його екстрадицію, що надійшов із Грузії. Це вже третій такий запит. На два попередні Київ відповів раніше відмовою, заявивши тоді про можливі політичні причини переслідування колишнього президента Грузії.

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку «Миротворець» збирає, обробляє і публікує дані про людей, які, на думку активістів ініціативи, причетні до таких правопорушень, як підтримка сепаратистських угруповань на сході України чи участь у них, сприяння окупації Криму чи незаконний перетин українського кордону – і громадян України, і іноземців чи осіб без громадянства. Ці списки активісти публікують на сайті центру в розділі «Чистилище».