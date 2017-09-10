Саакашвілі про ситуацію на пункті пропуску «Шегині»: ми не порушували закон

Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який прибув до Львова, заявляє, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

«Ми не порушували закон, ми все зробили, щоб все було згідно з законодавством. Вони влаштували цей цирк, а зараз хочуть наїхати на цих людей, які там були», – заявив Саакашвілі у відео, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

Після «прориву» кордону прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині» за участі Саакашвілі і його прихильників генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що прикордонники звернулися до силовиків після того, як Міхеїл Саакашвілі і його прихильники «прорвали» кордон прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині». За уточненими даними МВС, під час інциденту у «Шегині» 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень.

Міхеїл Саакашвілі раніше в неділю потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону силовиків на пункті пропуску.

Перед цим прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Саакашвілі. Проте українські прикордонники не пропускали, була інформація, що у зв'язку з повідомленням про «мінування» пункту пропуску.

Крім того, Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті +». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу потяг так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль – Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в’їзду в Україну».

Після цього Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на інший пункт пропуску, «Шегині».

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.