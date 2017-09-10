Луценко: організаторів «прориву» на пункті пропуску «Шегині» притягнуть до відповідальності

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що організаторів «прориву» за участі колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині» притягнуть до кримінальної відповідальності.

«Закон вимагає притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто організовував незаконний перетин кордону, керував такими діями, або сприяв їм порадами чи діями. Це буде зроблено. Як буде дана оцінка і дій владних інституцій протягом сьогоднішніх подій», – написав він на своїй сторінці в Facebook у неділю увечері.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян Радіо Свобода повідомив, що прикордонники звернулися до силовиків після того, як лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі і його прихильники «прорвали» кордон прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині».

У свою чергу, в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що під час інциденту 12 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

Раніше сьогодні Міхеїл Саакашвілі потрапив на територію України. Перед цим поблизу пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг, стався «прорив» кордону.

Перед цим прикордонники польської сторони пункту пропуску «Шегині» пропустили Саакашвілі. Проте українські прикордонники не пропускали, була інформація, що у зв'язку з повідомленням про «мінування» пункту пропуску.

Крім того, Міхеїл Саакашвілі намагався потрапити в Україну з польського Перемишля потягом «Інтерсіті +». Проте через понад дві години після визначеного розкладом часу, потяг так і не вирушив зі станції. В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд сполученням Перемишль-Київ затримався через «особу, яка не має підстав для в'їзду в Україну».

Після цього, Саакашвілі заявив, що тепер він знову збирається їхати автобусом до кордону з Україною, на пункт пропуску «Краковець». Проте він вирушив на пункт пропуску «Шегині».

Міхеїл Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить цим потягом.

Низка політиків і політичних сил зібрала людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним раніше день і місце. До пункту «Краковець» прибули й деякі народні депутати. Також біля пункту пропуску перебували і супротивники Саакашвілі.

Коли стало відомо, що Саакашвілі через «Краковець» не поїде, значна частина активістів прибула на станцію «Мостиська-2», на якій потяг мав би ввійти на територію України.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.