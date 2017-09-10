Саакашвілі у Львові про плани: «захист людей», які були у «Шегині»

Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі у Львові заявляє, що у його подальших планах – «захист людей», які перебували у «Шегині».

«Подальші плани – у першу чергу захищати людей, яких звинувачують, що вони щось порушили. Томущо ви всі бачили, що на екрані, що відбулося, коли вони знущалися над людьми цілий день. І реально люди на це зреагували, зреагували на свавілля. Я думаю, це якраз приклад того, що не треба себе так з людьми поводити», – сказав він у відповідь на запитання кореспондента Радіо Свобода.

Після «прориву» кордону прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині» з участю Саакашвілі і його прихильників генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян Радіо Свобода повідомив, що прикордонники звернулися до силовиків після того, як Міхеїл Саакашвілі і його прихильники «прорвали» кордон прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині». За уточненими даними МВС, під час інциденту у «Шегині» 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Проте екс-керівник Одеської ОДА заявляє, що він і його прихильники не порушували закон, коли нелегально потрапили на територію України.

Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить потягом, проте потяг не виїхав з польського Перемишля з Саакашвілі на борту.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.