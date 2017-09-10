Поліція відкрила провадження через ситуацію на «Шегині» з участю Саакашвілі – Шевченко

Поліція відкрила кримінальне провадження через «прорив» із участю колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив речник МВС Артем Шевченко.

«Поліція Львівщини внесла у ЄРДР відомості за очевидними на цих відео ознаками злочину, передбаченого статтею 332, «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»: Частина 1. Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами…» – написав він.

Після «прориву» кордону прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині» з участю Саакашвілі і його прихильників генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що організаторів «прориву» притягнуть до кримінальної відповідальності.

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян Радіо Свобода повідомив, що прикордонники звернулися до силовиків після того, як Міхеїл Саакашвілі і його прихильники «прорвали» кордон прикордонної охорони на пункті пропуску «Шегині». За уточненими даними МВС, під час інциденту у «Шегині» 11 бійців Нацполіції і 5 Держприкордонслужби зазнали тілесних ушкоджень. Проте екс-керівник Одеської ОДА заявляє, що він і його прихильники не порушували закон, коли нелегально потрапили на територію України.

Саакашвілі, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, тривалий час оголошував, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, з Польщі через пункт пропуску «Краковець», останньої хвилі змінив плани і заявив, що вирушить потягом, проте потяг не виїхав з польського Перемишля з Саакашвілі на борту.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.