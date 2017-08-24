Центр «Миротворець» запустив систему розпізнавання облич для викриття сепаратистів

Центр «Миротворець» до Дня Незалежності України запустив у робочому режимі автоматизовану систему аналізу фотографій і розпізнавання облич, що, за словами її розробників, має на меті виявляти «осіб, у діях яких наявні ознаки скоєння злочинів проти національної безпеки України і її громадян».

За повідомленням центру, розробка системи Identigraf тривала дев’ять місяців. Перед цим вона якийсь час працювала в тестовому режимі. Як зауважили в центрі, на початку вона ще може «капризувати, падати і вставати, доки не збереться на силах», і «буде іноді хворіти, але швидко видужувати».

Народний депутат (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, який підтримує діяльність центру, назвав запуск системи «дарунком усьому українському народові від волонтерів Центру «Миротворець» у річницю проголошення Незалежності України».

Тиждень тому, анонсуючи запуск системи, Геращенко заявляв, що можливості системи Identigraf такі, що вона зможе за 20–30 секунд обробляти мільйони фотографій підозрюваних «сепаратистів, терористів, бойовиків», зібраних за три роки роботи волонтерами центру «Миротворець». За його словами, унікальність системи в тому, що вона перша у світі буде працювати у відкритому доступі для пошуку й ідентифікації підозрюваних.

Сама система доступна тільки з території України. 60 відсотків її потужності зарезервовано за співробітниками самого центру і за тими, для кого розпізнавання облич – службова необхідність.

Як додав один із волонтерів Центру «Миротворець» Мирослав Олешко, «використання системи правоохоронними органами та силовими структурами України, спецслужбами країн-членів NATO та країн-партнерів здійснюється на інших умовах, які не підлягають розголошенню».

Він також оприлюднив відеролик із поясненням, як працює система.

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку «Миротворець» збирає, обробляє і публікує дані про людей, які, на думку активістів ініціативи, причетні до сепаратистських угруповань на сході України і до сприяння окупації Криму – і громадян України, і іноземців. Ці списки активісти публікують на своєму сайті в розділі «Чистилище». За повідомленнями, цією базою даних користуються і українські силовики.