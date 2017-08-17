Геращенко анонсує до Дня Незалежності запуск на «Миротворці» системи розпізнавання облич

Народний депутат фракції «Народного фронту» Антон Геращенко анонсує запуск на сайті «Миротворець» системи аналізу фотографій і розпізнавання облич Identigraf. Про це політик написав у Facebook. За його словами, унікальність програми – в тому, що вона буде у відкритому доступі.

«Можливості системи «Identigraf» такі, що вона зможе за 20-30 секунд обробляти мільйони фотографій сепаратистів, терористів, бойовиків, ретельно зібраних за три роки роботи волонтерами центру «Миротворець»», – заявив Геращенко.

Як зазначає депутат, старт повноцінної роботи системи запланований на 24 серпня – до Дня Незалежності України, а поки що сайт працює у тестовому режимі.

Сайт «Миротворець» публікує дані про людей, які, на думку активістів ініціативи, причетні до сепаратистських угруповань на Сході України та в Криму. Серед іншого, минулого року він кілька разів оприлюднював дані журналістів, що отримували акредитацію в угрупованні «ДНР», що контролює Донецьк і частину Донецької області.

Ці публікації викликали обурення низки правозахисників, частини журналістської спільноти, а також міжнародних організацій. Із засудженням такої публікації виступили також президент Петро Порошенко та голова СБУ Василь Грицак.

На підтримку «Миротворця», у свою чергу, висловлювався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Тогочасна заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова тоді заявила, що йде з посади через «відсутність реакції з боку уряду щодо захисту журналістів», зазначивши, що також потрапила до переліку тих, кому погрожують через засудження публікації особистих даних журналістів на «Миротворці».

Наприкінці липня цього року вона заявила про закриття поліцією справи щодо погроз на свою адресу через «відсутність у діянні складу правопорушення».