Екс-заступниця Мінінформації заявляє про закриття справи щодо погроз на її адресу після публікації на «Миротворці»

Експертка зі стратегічних комунікацій організації «Інформаційна безпека», а раніше – заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова заявила про закриття поліцією провадження щодо погроз після публікації її даних на сайті «Миротворець».

Відповідь на її запит до Дарницького районного управління Нацполіції Попова опублікувала у себе на Facebook. Там йдеться про те, що провадження закрито через відстуність у діянні складу правопорушення.

Поліція наразі цю інформацію не коментувала.

Центр «Миротворець» є громадською організацією. Центр відомий збором даних про підозрюваних у сепаратизмі на Донбасі та в Криму та іноземних громадян, що їх підтримували чи підтримують. «Миротворець» публікує ці дані на своєму сайті в розділі «Чистилище». За повідомленнями, цією базою даних користуються й українські силовики.

У травні 2016 року сайт «Миротворець» оприлюднив список журналістів, які отримували «акредитацію» в угрупованні «ДНР». Ця публікація викликала різку критику за кордоном і серед частини української журналістської спільноти через оприлюднення персональних даних і контактів журналістів, серед яких були як українські, так і іноземні медійники. Із засудженням такої публікації виступили також президент Петро Порошенко та голова СБУ Василь Грицак.

На підтримку «Миротворця», у свою чергу, висловлювався міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Тетяна Попова тоді заявила, що йде з посади заступника міністра інформаційної політики через «відсутність реакції з боку уряду щодо захисту журналістів», зазначивши, що також потрапила до переліку тих, кому погрожують через засудження публікації особистих даних журналістів на «Миротворці».