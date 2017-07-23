Емир Кустуриця відвідав Крим, назвав його «російським» і потрапив до бази «Миротворця»

Сербський кінорежисер, актор, письменник і музикант Емир Кустуриця незаконно відвідав окупований Росією український Крим, назвав півострів «російським» і потрапив до бази даних українського проекту «Миротворець», що відстежує, зокрема, порушників українського кордону чи тих, хто виправдовує російську агресію і окупацію Криму.

Емир Кустуриця прибув до Криму безпосередньо з Росії без належного дозволу влади України, тим самим порушивши встановлений порядок в’їзду іноземців на окупований півострів, щоб разом зі своїм музичним гуртом The No Smoking Orchestra дати концерт у Ялті.

У перебігу перебування у Криму він багато разів наголошував на тому, що вважає півострів «російським» і, навіть більше, вважав його «російським» і до окупації, повідомили російські агентства.

Він також пообіцяв, що наступного року знову приїде до Криму, щоб виступити в Севастополі.

У зв’язку з цим у неділю ж Кустуриця потрапив до бази даних «Миротворця». Цей громадський проект зазначив, що сербський діяч здійснює «свідоме порушення державного кордону України», «заперечення російської агресії, участь у легалізації анексії Криму» і «незаконну гастрольну діяльність на території окупованого Росією Криму».

Іще перед приїздом до Криму Кустуриця заявляв, що не боїться можливого запровадження щодо нього санкцій через ці відвідини.

Через попередні заяви Емира Кустуриці, який після окупації Росією Криму і під час її агресії на Донбасі неодноразово підтримував дії Кремля, 2015 року був скасований його планований концерт у Києві, але офіційних санкцій щодо нього Україна наразі не запроваджувала.

У Росії натомість 2016 року президент Володимир Путін нагородив діяча російським орденом «Дружби народів» – «за особливі заслуги у зміцненні миру, дружби, співпраці і взаєморозуміння між народами».