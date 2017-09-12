ДПСУ спростувала твердження Саакашвілі про «незаконність» вручення йому протоколу про порушення

Державна прикордонна служба України спростувала твердження Міхеїла Саакашвілі, ніби її працівники вручили йому адміністративний протокол про незаконний перетин кордону з «порушенням закону».

«Зауваження, які лунали з боку команди Саакашвілі щодо вручення даного документа протягом трьох годин після перетину кордону не доречні, адже, відповідно до законодавства, протокол про адміністративне правопорушення складається не пізніше від 3 годин з моменту виявлення правопорушення, що і було здійснено службовими особами із зазначенням у ньому відомих Держприкордонслужбі відомостей та обставин на момент виявлення правопорушення. У той же час законодавством не передбачений строк вручення протоколу особі-правопорушнику», – наголосили прикордонники.

Із приводу заяв Саакашвілі, що він звернувся по отримання так званого додаткового захисту в Україні, ДПСУ також додала, що «обставини та наявні документи про факт звернення із заявою до ДМС України щодо отримання додаткового захисту в Україні будуть враховані судом під час розгляду та прийняття рішення у справі про адміністративне правопорушення».

Також під час розгляду справи в суді будуть з’ясовані та встановлені обставини, що виключають адміністративну відповідальність, зокрема вчинення дій у стані крайньої необхідності, мовиться в повідомленні.

Прикордонники також нагадали, що, коли їхній наряд раніше у вівторок прибув до готелю у Львові, де нині живе Саакашвілі, щоб уже вдруге повідомити йому про факт незаконного перетину кордону, підписати та вручити необхідні процесуальні документи, він спочатку відмовився підписувати документи про факт незаконного перетинання державного кордону, а його оточення блокувало прикордонний наряд, чинило спротив законним діям правоохоронних органів та не дозволяло прикордонникам виконати свої обв’язки – що, наголосили в ДПСУ, тягне за собою іншу, вже кримінальну відповідальність.

Зранку у вівторок у готель, де нині живе Саакашвілі у Львові, прийшли двоє прикордонників, щоб ознайомити його з адмінпротоколом про порушення ним державного кордону. Ця процедура була проведена на вулиці перед численними камерами. Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії і колишній громадянин України, врешті підписав цей протокол зі своїми зауваженнями.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Саакашвілі на чотирьох сторінках виклав власні аргументи, стверджуючи, ніби не порушував кордон, коли перетнув його без належного оформлення внаслідок силових дій його прихильників. Один із його аргументів – посилання на норму закону, за якою не вважається порушенням вимушений перетин кордону без оформлення в разі «крайньої необхідності», що Саакашвілі вважає якраз своїм випадком.

Саакашвілі і двоє його адвокатів також твердили, ніби адмінпротокол складений прикордонною службою з порушенням, бо, за їхніми твердженнями, нібито мав би бути вручений протягом трьох годин після правопорушення.

Також Саакашвілі надав копію заяви про звернення в міграційну службу України щодо захисту української держави, яку, за його словами, його адвокати подали в понеділок у Львові.

За даними прикордонслужби, 18 вересня в Мостиському районному суді Львівщини розглядатимуть справу щодо адміністративного протоколу, складеного прикордонниками, про порушення Саакашвілі українського державного кордону.

За даними адвокатів, цього ж дня Мостиський райсуд розглядатиме і заяву Саакашвілі в міграційну службу щодо захисту.

У неділю Міхеїл Саакашвілі в супроводі юрби прихильників незаконно прорвався через державний кордон України з боку Польщі на пункті пропуску «Шегині». Під час інциденту 13 бійців Національної поліції та 5 прикордонників зазнали тілесних ушкоджень.

Поліція Львівської області порушила кримінальне провадження за фактом прориву кордону за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Згодом було відкрито ще і кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (опір працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків). Вони стосуються оточення Саакашвілі, щодо нього самого, відповідно до законодавства, складено лише адміністративний протокол про незаконний перетин кордону.