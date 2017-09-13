Лавринович отримав копію клопотання прокуратури про запобіжний захід – арешт, який розгляне суд

Колишній міністр юстиції України Олександр Лавринович повідомив про отримання копії клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пропонованої до розгляду судом.

«Мені вручили копію клопотання про мій арешт. Це означає, що завтра в Печерському районному суді міста Києва буде це клопотання…Суд розгляне його, коли буде це питання поставлене на розгляд», – повідомив Лавринович після відвідин ГПУ через розслідуванням справи про участь у захопленні державної влади.

Лавринович заявив, що клопотання про арешт може бути викликане пересторогами прокуратури про те, що він може не з’явитися у суді.

Напередодні Олександр Лавринович після допиту у ГПУ, який тривав дві з половиною години, заявив журналістам, що «не почув нічого нового», і додав, що не бачить у своїх діях зі зміни Конституції 2010 року нічого незаконного.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявив, що Лавринович є співучасником «конституційного перевороту».

Олександру Лавриновичу та Віктору Януковичу інкримінують повернення до Конституції в редакції 1996 року без рішення Верховної Ради.

Конституційний суд України 2010 року визнав неконституційною політреформу 2014 року, що внесла зміни до Основного закону, і визнав її нечинною. Це рішення означало повернення країни до президентсько-парламентської форми правління з відновленням частини втрачених повноважень президента. Але, всупереч конституційній вимозі, що вносити зміни до Основного закону може тільки Верховна Рада України, тоді, по суті, саме рішення КСУ фактично повернуло дію Конституції 1996 року і скасувало політреформу 2004 року – без участі єдиного уповноваженого на це органу, парламенту.