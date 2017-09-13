Суд у справі екс-добровольця, обвинуваченого у вбивстві співробітника СБУ, перенесли

У Дніпрі суд у справі колишнього добровольця, якого підозрюють у вбивстві співробітника Служби безпеки України, перенесли через відсутність адвокатів. Справу має розглядати Ленінський районний суд Дніпра.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, засідання, яке мало розпочатися о 14:00 13 вересня, не відбулося через відсутність адвокатів двох обвинувачених у цій самій справі. Адвокати повідомили, що зайняті в інших судових процесах. Загалом у справі разом з Денисом Гордєєвим проходить семеро осіб. Розгляд справи призначений на 20 вересня.

Як повідомила Радіо Свобода адвокат Дениса Гордєєва Олена Сторожук, справа перебуває у судах вже понад півтора року: обвинувальний акт її підзахисному був вручений ще в лютому 2016 року.

«Упродовж року ми пройшли по всіх судах Донецької області. Там судді брали самовідводи, не могли сформувати склад суду тощо. Моєму підзахисному тільки продовжували запобіжний захід. Були підстави для зміни підсудності. Потім Вищий спеціалізований суд вирішив, що справу розглядати будуть у Дніпрі, у Ленінському районному суді. Розгляд справи по суті ще навіть не починали», – сказала Сторожук.

Минуле судове засідання у справі, призначене на 8 вересня, також не відбулось і було перенесене через неявку потерпілої сторони.

1 лютого 2017 року в Дніпрі розпочався судовий розгляд справи колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва, якого обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ на блокпосту у Волновасі Донецької області в березні 2015 року. Коментуючи початок судового процесу, Денис Гордєєв тоді зазначив, що «справа сфабрикована». Як один із аргументів він навів дані про те, що «чомусь за один день, 22 березня 2015 року, було опитано близько десяти свідків, було проведено більше десятка упізнань за фотокартками». Сторона обвинувачення наполягає на провині Гордєєва.

У справі разом з Денисом Гордєєвим проходить ще шестеро колишніх добровольців.