У Македонії протестували проти законопроекту про статус албанської мови

У столиці Македонії Скоп’є понад сотня людей протестувала перед будівлею парламенту, де почали розглядати законопроект про надання албанській мові офіційного статусу по всій країні.

Демонстранти з лав націоналістичних і консервативних сил під гаслами «Зрада – не демократія» вимагали від уряду зняти законопроект із розгляду.

Прем’єр-міністр Македонії, соціал-демократ Зоран Заєв обіцяв провести такий закон, коли укладав коаліційну угоду для формування уряду з малими партіями албанської меншини. В разі ухвалення цей закон зробить албанську офіційною мовою по всій Македонії, поруч із державною македонською; нині албанська має офіційний статус тільки в місцевостях, де чисельність албанської меншини становить принаймні 20 відсотків.

Ця домовленість викликала різку критику національно-консервативних сил, що були при владі в Македонії раніше. Вони звинуватили Заєва у зраді національних інтересів.

Албанці за національністю становлять близько чверті від понад 2-мільйонного населення Македонії. 2001 року Македонія була на межі громадянської війни через збройні заворушення представників албанської меншини, що домагалися розширення своїх прав – і частково вже домоглися.