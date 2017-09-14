«Динамо» й «Зоря» стартують у Лізі Європи

Слідом за донецьким «Шахтарем» у групових турнірах єврокубків стартують ще дві українські команди.

14 вересня київське «Динамо» в першому турі Ліги Європи прийме албанську команду «Скендербеу», яка на шляху до групового турніру пройшла всі кваліфікаційні бар’єри, здолавши андоррську «Сант-Джулію», казахстанський «Кайрат», чеську «Младу Болеслав» та хорватське «Динамо» із Загреба. Матч киян із албанською командою розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 20:00.

Іншими суперниками «Динамо» на цій стадії в групі В стануть сербський «Партизан» і старі знайомі з кваліфікації Ліги чемпіонів – швейцарський «Янґ Бойз».

Луганська «Зоря» в першому турі позмагається зі шведським «Естерсундом». Домашній поєдинок команда з окупованої частини Донбасу проведе у Львові. Стартовий свисток на «Арені Львів» має пролунати о 22:05.

В групі J «Зоря» також зіграє з іспанським «Атлетиком» із Більбао та німецькою «Гертою» з Берліна.

13 вересня донецький «Шахтар» вдало розпочав груповий турнір Ліги чемпіонів, перегравши у Харкові італійський «Наполі» – 2:1.