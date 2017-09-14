У Туреччині запевняють у відданості НАТО попри угоду з Росією про купівлю систем ППО

Анкара заявляє, що залишається надійним союзником НАТО після того, як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відкинув занепокоєння Заходу через закупівлю його країною зенітно-ракетних комплексів у Росії.

14 серпня речник Ердогана Ібрагім Калін заявив, що добрі відносини Анкари з Москвою не означають розриву з Заходом попри висловлене деякими союзниками занепокоєння.

12 вересня Туреччина підписала угоду з Росією про купівлю російських систем протиповітряної оборони С-400. Це спричинило занепокоєння союзників Анкари по НАТО.

Росія заявляє, що її зенітно-ракетний комплекс С-400, модифікація старшого С-300ПМ, має далекосяжність 400 кілометрів і здатен відстежувати одночасно до 80 цілей. Таку систему Росія розмістила на своїй базі на заході Сирії ще наприкінці 2015 року, після того, як турецький літак збив російський на турецько-сирійському кордоні.