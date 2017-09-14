Кремль критикує США за усунення програм Kaspersky Lab

У Москві критикують владу США за наказ урядовим установам вивести з ужитку програмове забезпечення російської компанії комп’ютерної безпеки «Лабораторія Касперського» (Kaspersky Lab).

14 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це суперечить прозорій конкуренції і спрямоване на послаблення російської антивірусної компанії на світовому ринку. «Це у цілому [кидає] тінь на імідж нашим американських колег як надійних партнерів», – зазначив Пєсков.

13 вересня уряд США наказав усім урядовим установам вивести з ужитку програмове забезпечення Kaspersky Lab. Всі установи у системі виконавчої влади США мають до 90 днів, щоб припинити використання продуктів цієї московської компанії, що широко використовуються в усьому світі, зокрема і у США, і видалити їх зі своїх комп’ютерів.

У політичних колах США зростає критика навколо використання урядовими установами продуктів компанії «Лабораторія Касперського», в яких і раніше вбачали загрозу національній безпеці країни. Сенат США має заплановане на цей тиждень голосування щодо законопроекту про оборонну політику, один із пунктів якого пропонує заборонити використання продуктів компанії урядовими установами США. А низка американських спецслужб іще у травні повідомила, що не дозволить використання цих продуктів у своїх комп’ютерних системах.

Засновник компанії Євген Касперський уже роками перебуває в осередді уваги на Заході через своє навчання в радянські часи на технічному Четвертому факультеті Вищої школи КДБ СРСР, а також через серйозні підозри, що останніми роками його компанія пішла на співпрацю з російськими спецслужбами.

Сам Касперський, який щоразу заперечує таку співпрацю, відгукнувся і на нове рішення США заявою про те, що, за його словами, ніяких вартих довіри доказів його зв’язків із російськими спецслужбами немає. Він також розкритикував звинувачення щодо його компанії, за його словами, «з геополітичних міркувань».