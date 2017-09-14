США наказали урядовим установам усунути програми «Касперського»

Уряд Сполучених Штатів Америки наказав усім урядовим установам вивести з ужитку програмове забезпечення російської компанії комп’ютерної безпеки «Лабораторія Касперського» (Kaspersky Lab).

Як мовиться в рішенні Міністерства внутрішньої безпеки США, всі установи в системі виконавчої влади країни мають до 90 днів на те, щоб припинити використання продуктів цієї московської компанії, що широко використовуються в усьому світі, зокрема і у США, і видалити їх зі своїх комп’ютерів.

«Міністерство занепокоєне через зв’язки між певними посадовцями «Касперського» і російськими розвідувальними службами та іншими урядовими установами, а також через вимоги російського законодавства, що дозволяють російським розвідувальним службам просити чи вимагати співпраці від «Касперського» і перехоплювати сполучення, що здійснюються з проходженням через російські мережі», – мовиться в повідомленні міністерства.

«Небезпека того, що уряд Росії, діючи самостійно чи у співпраці з «Касперським», може здобути вигоди від наданого їм доступу до продуктів «Касперського» для того, щоб отримати доступ до інформації федерального уряду США та інформаційних систем, ставить під пряму загрозу національну безпеку США», – мовиться в заяві.

У політичних колах США зростає критика навколо використання урядовими установами продуктів компанії «Лабораторія Касперського», в яких і раніше вбачали загрозу національній безпеці країни. Сенат США має заплановане на цей тиждень голосування щодо законопроекту про оборонну політику, один із пунктів якого пропонує заборонити використання продуктів компанії урядовими установами США. А низка американських спецслужб іще у травні повідомила, що не дозволить використання цих продуктів у своїх комп’ютерних системах.

Засновник компанії Євген Касперський уже роками перебуває в осередді уваги на Заході через своє навчання в радянські часи на технічному Четвертому факультеті Вищої школи КДБ СРСР, а також через серйозні підозри, що останніми роками його компанія пішла на співпрацю з російськими спецслужбами.

Сам Касперський, який щоразу заперечує таку співпрацю, відгукнувся і на нове рішення США заявою про те, що, за його словами, ніяких вартих довіри доказів його зв’язків із російськими спецслужбами немає. Він також розкритикував звинувачення щодо його компанії, за його словами, «з геополітичних міркувань».