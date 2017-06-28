ФБР опитує співробітників російської компанії з кібербезпеки Kaspersky Lab

Співробітники ФБР провели бесіди з низкою співробітників компанії Kaspersky Lab у США щодо її діяльності, інформують міжнародні інформагенції.

За повідомленнями, ввечері 27 червня агенти опитали близько 10 співробітників Kaspersky Lab, що проживають у різних частинах США. При цьому у ФБР запевнили співробітників, що їм нічого не загрожує. Агенти зазначили, що ФБР цікавить, як діє Kaspersky Lab у США, зокрема, яким чином дані про роботу компанії передаються у Росію.

У заяві Kaspersky Lab мовиться, що їх звинуватили без «будь-яких переконливих доказів».

У ФБР наразі не коментували цих повідомлення, які з’явилися наступного дня після того як у Європі і США відбулася низка кібератак.

Раніше законотворці США висловлювали занепокоєння, що російські чиновники можуть використовувати продукти Kaspersky Lab для вчинення атак на американські комп’ютерні мережі.

Євген Касперський, засновник компанії, заявляв, що готовий обговорити з Сенатом будь-які занепокоєння щодо продукції Kaspersky Lab.

Касперський, яке живе у Москві, раніше працював на російську армію. Його часто звинувачують у використанні Kaspersky Lab для допомоги інтересам Кремля. Він називає ці звинувачення «параноєю Холодної війни».