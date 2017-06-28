Екс-дипломати закликають ЄС і США тісніше співпрацювати через втручання Росії

Колишні дипломати США і Європи застерігають:Росія продовжує втручатися у європейські вибори, тож Вашингтон і Брюссель мають тісніше співпрацювати щодо цього.

Екс-посол Чорногорії у НАТО Веско Ґарчевіч 28 квітня під час виступу у комітеті з розвідки Сенату США згадав спробу державного перевороту у його країні 2016 року. Він зазначив, що Москва спонсорувала проросійські партії у Сербії задля підриву вступу Чорногорії у НАТО.

Ніколас Бернс, екс-посадовець Державного департаменту США наголосив, що Росія також причетна до втручання у передвиборчі кампанії у Нідерландах, Франції і Німеччині.

Яніс Сартс, який очолює науковий центр НАТО у Ризі, зазначив, що нещодавні президентські вибори у Франції демонструють добру відповідь на спроби Росії вчиняти хакерські атаки і розповсюджувати дезінформацію.

«Поінформоване про атаки суспільство є гнучкішим до цього», – зазначив Сартс.

Комітет з розвідки Сенату є одним із кількох, де проводиться розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори 2016 року.