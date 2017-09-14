На Донбасі за добу поранені 2 українських військових – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення двох своїх військових через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі упродовж четверга.

«Вздовж усієї лінії розмежування від півночі зафіксовано 3 обстріли наших позицій, один з яких характеризується як неприцільний. Водночас навіть від цих декількох вогневих провокацій постраждали українські військові. Близько 14 години внаслідок гранатометного обстрілу наших позицій поблизу селища Піски отримали поранення двоє українських військових. Їх одразу госпіталізовано, на даний момент стан поранених оцінюється як середньої важкості», – мовиться у повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» заявили про 53 випадки порушення перемир’я за минулу добу.А в угрупованні «ЛНР» кажуть, що минулої доби українські військові випустили по контрольованій ними території понад 30 боєприпасів.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.