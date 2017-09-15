На Донбасі загинув один, поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 14 вересня загинув один, поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, загибель українського військового сталася неподалік шахти «Бутівка» близько 21:00, коли підтримувані Росією бойовики застосували гранатомети й кулемети.

Як ідеться в ранковому зведенні, за минулу добу сепаратисти 28 разів порушили перемир’я, а сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь. «Найбільш гаряче було на Приморському напрямку… Неспокійно було і на Донецькому напрямку», – вказують українські військові.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про різке загострення ситуації на фронтах увечері 14 вересня. Донецькі сепаратисти інформують про бої на півдні контрольованої ними території, а також поблизу Донецька та Горлівки, луганські бойовики повідомляють про обстріли в районі Бахмутської траси.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.