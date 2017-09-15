Оренда «Залісся» для закритої зустрічі з президентом обійшлася партії Порошенка у 9 тисяч гривень – «Схеми»

Оренду державної резиденції «Залісся», де 7 вересня неформально зустрічалися чиновники і депутати парламентської фракції БПП із президентом України, оплатила партія Петра Порошенка «Солідарність». Це коштувало дев’ять тисяч гривень, повідомив програмі «Схеми» (спільному проектові Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Василь Грицик, директор державної організації «Резиденція «Залісся». За його словами, у цю суму не входив банкет.

«Коли звернувся до нас секретаріат партії про те, щоб провести тут свій захід, ми погодилися: був підписаний договір із розрахунку 75 гривень на одну людину. У сумі – близько дев’яти тисяч гривень», – зазначив Василь Грицик.

На уточнювальне запитання журналіста, чи в цю суму входить і вартість банкету, директор резиденції повідомив: «До цього ми стосунку не маємо. З’ясовуйте далі».

Журналісти звернулись до Адміністрації президента, Державного управління справами і секретаріату партії «Солідарність», утім, жодна з установ не відповіла на питання про те, хто оплатив банкет. В Адміністрації президента лише зазначили, що «на зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації «Резиденція «Залісся» жодних бюджетних коштів не витрачалося».

Також у президента порекомендували за деталями звернутися до Державного управління справами, у підпорядкуванні якого і перебуває резиденція. Водночас ДУС повідомило, що звертатися потрібно до резиденції «Залісся», де заявили, що стосунку до банкету не мають.

У секретаріаті партії «Солідарність» повідомили, що дадуть відповідь впродовж десяти днів.

Один із відвідувачів заходу, депутат Дмитро Лубінець розповів, що це був «фуршетний варіант».

«На весіллях в селах виглядає набагато серйозніше», – запевнив депутат.

Загалом, щоб потрапити на захід, гостям довелося стояти в автомобільній черзі з елітних авто, що утворилася біля заїзду в державну резиденцію «Залісся», розташовану за півсотню кілометрів від Києва.

Державна резиденція «Залісся» перебуває в підпорядкуванні ДУС, яке, серед іншого, відповідальне за матеріальне забезпечення діяльності президента України.

Ще 2009 року «Залісся», відповідно до указу президента Віктора Ющенка, мало б було бути перетвореним у національний парк, що, серед іншого, могло б означати вільний вхід для усіх громадян України, без супроводу і дозволів від держохорони.

Втілити це в життя, відповідно до указу, мали б Кабінет міністрів та Державне управління справами, але вони так цього і не зробили. Проблема – у відсутності фінансування на це, пояснили журналістам у Державному управлінні справами.

«Законами про Державний бюджет України на 2010–2017 роки кошти на зазначені цілі не передбачалися», – мовиться у поясненні ДУС.

Неформальна зустріч фракції «БПП» з президентом у держрезиденції «Залісся» відбулася ввечері 7 вересня, після того, як Петро Порошенко виступив у парламенті зі щорічним посланням.