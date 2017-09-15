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15 Вересень 2017, Київ 11:56
Новини | Політика

Оренда «Залісся» для закритої зустрічі з президентом обійшлася партії Порошенка у 9 тисяч гривень – «Схеми»

Резиденція «Залісся»

Оренду державної резиденції «Залісся», де 7 вересня неформально зустрічалися чиновники і депутати парламентської фракції БПП із президентом України, оплатила партія Петра Порошенка «Солідарність». Це коштувало дев’ять тисяч гривень, повідомив програмі «Схеми» (спільному проектові Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Василь Грицик, директор державної організації «Резиденція «Залісся». За його словами, у цю суму не входив банкет.

«Коли звернувся до нас секретаріат партії про те, щоб провести тут свій захід, ми погодилися: був підписаний договір із розрахунку 75 гривень на одну людину. У сумі – близько дев’яти тисяч гривень», – зазначив Василь Грицик.

Директор «Резиденції «Залісся» Василь Грицик каже, що організувати подію тут може будь-хто
Директор «Резиденції «Залісся» Василь Грицик каже, що організувати подію тут може будь-хто

На уточнювальне запитання журналіста, чи в цю суму входить і вартість банкету, директор резиденції повідомив: «До цього ми стосунку не маємо. З’ясовуйте далі».

Журналісти звернулись до Адміністрації президента, Державного управління справами і секретаріату партії «Солідарність», утім, жодна з установ не відповіла на питання про те, хто оплатив банкет. В Адміністрації президента лише зазначили, що «на зустріч президента України з фракцією БПП на території державної організації «Резиденція «Залісся» жодних бюджетних коштів не витрачалося».

Представник УДО підігравав гостям, які не хотіли «світитися» перед журналістами
Представник УДО підігравав гостям, які не хотіли «світитися» перед журналістами

Також у президента порекомендували за деталями звернутися до Державного управління справами, у підпорядкуванні якого і перебуває резиденція. Водночас ДУС повідомило, що звертатися потрібно до резиденції «Залісся», де заявили, що стосунку до банкету не мають.

У секретаріаті партії «Солідарність» повідомили, що дадуть відповідь впродовж десяти днів.

Один із відвідувачів заходу, депутат Дмитро Лубінець розповів, що це був «фуршетний варіант».

«На весіллях в селах виглядає набагато серйозніше», – запевнив депутат.

Загалом, щоб потрапити на захід, гостям довелося стояти в автомобільній черзі з елітних авто, що утворилася біля заїзду в державну резиденцію «Залісся», розташовану за півсотню кілометрів від Києва.

Бізнес-партнер Порошенка Ігор Кононенко не хотів опускати скло автівки, поки журналісти були поруч
Бізнес-партнер Порошенка Ігор Кононенко не хотів опускати скло автівки, поки журналісти були поруч

Державна резиденція «Залісся» перебуває в підпорядкуванні ДУС, яке, серед іншого, відповідальне за матеріальне забезпечення діяльності президента України.

Ще 2009 року «Залісся», відповідно до указу президента Віктора Ющенка, мало б було бути перетвореним у національний парк, що, серед іншого, могло б означати вільний вхід для усіх громадян України, без супроводу і дозволів від держохорони.

Втілити це в життя, відповідно до указу, мали б Кабінет міністрів та Державне управління справами, але вони так цього і не зробили. Проблема – у відсутності фінансування на це, пояснили журналістам у Державному управлінні справами.

Здійснити реальне перетворення резиденції на національний парк поки так і не вдалося
Здійснити реальне перетворення резиденції на національний парк поки так і не вдалося

«Законами про Державний бюджет України на 2010–2017 роки кошти на зазначені цілі не передбачалися», – мовиться у поясненні ДУС.

Неформальна зустріч фракції «БПП» з президентом у держрезиденції «Залісся» відбулася ввечері 7 вересня, після того, як Петро Порошенко виступив у парламенті зі щорічним посланням.

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