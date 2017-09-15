Посольство України з’ясовує, чи постраждали українці через вибух у метро Лондона

Посольство України у Великій Британії з’ясовує інформацію про можливу наявність українців серед постраждалих після вибуху в метро в Лондоні.

«Поліція Лондона працює на місці вибуху. Посольство перевіряє наявність громадян України серед постраждалих», – йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

За даними британських ЗМІ, у лондонському метро на станції Parsons Green зранку 15 вересня стався вибух. Є повідомлення про кількох постраждалих пасажирів, зокрема, з опіками обличчя, а також про загоряння в поїзді.

У Twitter транспортна служба Лондона повідомила про припинення сполучення на лінії метрополітену, де розташована станція Parsons Green. «Ми розслідуємо інцидент на станції Parsons Green», – ідеться в повідомленні.

У поліції підтвердили, що стався «інцидент», але подробиць не наводять.

На місці інциденту працюють медики, пожежники та поліція. Повідомлень про причини вибуху наразі немає.