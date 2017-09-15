Кремль заявляє, що Росія не відмовиться від «гуманітарної допомоги Донбасу»

У Кремлі заявляють, що Росія не відмовиться від гуманітарної допомоги жителям Донбасу, але деякий перерозподіл «для упорядкування» коштів на ці цілі відбувається. Про це сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, «йдеться про певний перерозподіл, але це не означає, що буде якесь скорочення якихось напрямків на користь інших, мова йде просто про впорядковування».

Видання РБК повідомило з посиланням на свої джерела повідомило про те, що російський уряд з 2019 року має намір відмовитися від «гуманітарної підтримки окремих територій» (непідконтрольні українській владі території Донбасу) на користь фінансування проектів в анексованому Криму і Калінінграді.

У серпні російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового, 68-го так званого «гуманітарного конвою». Від квітня Росія вдвічі скоротила частоту введення таких конвоїв – до одного разу на місяць із двох.

Ці «гуманітарні конвої» українських митних і прикордонних процедур не проходять. Дотепер українська міжвідомча група щоразу здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій, Росія вводить ці конвої через кордон в односторонньому порядку.

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги». Україна щоразу наголошує, що всі ці «гумконвої» з невідомими вантажами Росія вводить в Україну незаконно, без згоди і дозволу уряду України, без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, який відмовляється супроводжувати їх, із грубими порушеннями українського і міжнародного законодавства. Таку поведінку Росії також критикує Захід.