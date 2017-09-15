Прокуратура має намір просити про особисте зобов’язання для Сакварелідзе

Прокуратура має намір просити Галицький районний суд обрати для соратника екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Давіда Сакварелідзе найбільш м’який запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, після судового засідання, яке відбудеться 18 вересня, Сакварелідзе запросили на допит для надання показів.

14 вересня Сакварелідзе вручили повідомлення про підозру, він підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених статтями «групове порушення громадського порядку», «незаконне переправлення людей через державний кордон» і «опір працівникові правоохоронного органу».

10 вересня біля пункту пропуску «Шегині» виник стихійний мітинг на підтримку повернення в Україну лідера «Руху нових сил», колишнього голови Одеської ОДА, позбавленого українського громадянства Міхеїла Саакашвілі, стався прорив кордону, який охороняли силовики, на пункті пропуску. Під час інциденту постраждали поліцейські і прикордонники.

Міхеїл Саакашвілі таки потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

У поліції повідомляли про затримання п’ятьох людей у справі про прорив кордону. Йшлося також про встановлення шести можливих організаторів порушення громадського порядку та понад 30 активних учасників подій. В поліції повідомляли і про виклики на допити окремих народних депутатів.