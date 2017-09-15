Захист жінки, підозрюваної в держзраді, заявляє, що звернувся до ЄСПЛ через тортури в СБУ

Захист громадянки України Дарії Мастікашевої, підозрюваної в державній зраді, заявляє, що звернувся до Європейського суду з прав людини щодо її незаконного затримання співробітниками СБУ і застосування тортур. Про це 15 вересня Радіо Свобода повідомив адвокат Мастікашевої Валентин Рибін.

«Ми подали скаргу до Європейського суду з прав людини і сподіваємось, що найближчим часом буде результат. Ми вважаємо, що порушені статті 3-5 Конвенції захисту прав людини, і в нас досить матеріалу, щоб це довести. Побої Дарії були зафіксовані в слідчому ізоляторі, куди її доправили. Більше того, на відео, показаному на брифінгу в СБУ, її обличчя навмисне було заретушоване, аби приховати сліди побоїв. Ми затребували це відео, нам ніхто його не надає. Матері вдалось зробити фотографію обличчя Дарії, коли вона бачилась з нею 17 серпня, ця фотографія є в інтернеті», – сказав Радіо Свобода Валентин Рибін.

За словами адвоката, його підзахисна зможе упізнати тих осіб, які застосовували до неї тортури.

Окрім того, за словами Рибіна, захист Мастікашевої подав заяви до СБУ і Генпрокуратури України щодо порушення її прав.

Раніше міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Служба безпеки України протягом двох днів із тортурами утримувала без зв’язку із зовнішнім світом жінку, підозрювану в державній зраді. Як йдеться в заяві правозахисників, 29-річна Дар’я Мастікашева, громадянка України, яка живе в Москві, приїздила в серпні на Дніпропетровщину до матері і сина, а коли намагалася сісти на автобус назад до Росії, її затримали представники українських сил безпеки. Як заявляють у HRW, родичі Мастікашевої заявили, що два дні не мали про неї відомостей. Згодом жінці висунули обвинувачення у державній зраді, а суд у Дніпрі вирішив помістити її під арешт.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська заявила Радіо Свобода, що звинувачення на адресу спецслужби «не мають під собою жодних підстав» і СБУ «діє винятково у рамках закону».

17 серпня голова СБУ Василь Грицак заявив, що служба викрила механізм російських спецслужб, через який ФСБ Росії планувала використати колишніх бійців АТО для прикриття терактів на території цієї країни. За його словами, двох підозрюваних організаторів вивезення українських бійців взяли під варту.