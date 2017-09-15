52,9 мільйона гривень сплатили на виконання рішень іноземних судів у справах проти України – #Точно

За оперативними даними Державної казначейської служби України, протягом січня-серпня 2017 року на виконання рішень іноземних судів із бюджету виплачено 52,9 мільйона гривень. Таку інформацію надали в Міністерстві фінансів України на запит проекту Радіо Свобода #Точно.

Загалом до кінця року виплачена сума може зрости до 640 мільйонів гривень.

Минулого року за рішеннями іноземних судів Україна виплатила 635 мільйонів, у 2015 році – 640 мільйонів.

У Міністерстві фінансів додали, що Кабінет міністрів України порядок використання цих грошей регулює власною постановою від 2007 року.

У серпні цього року прем’єр-міністр Володимир Гройсман створив Міжвідомчу робочу групу з питань заборгованості держави за рішеннями судів. До складу нового органу увійшли міністр економіки Степан Кубів, голова пенсійного фонду Олексій Зарудний, голова казначейства Тетяна Слюз.