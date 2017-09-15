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15 Вересень 2017, Київ 22:32
Новини | Політика

Порошенко і Трамп зустрінуться 21 вересня – Цеголко

Петро Порошенко (Л) і Дональд Трамп, Вашингтон, 20 червня 2017 року

Президенти України Петро Порошенко і США Дональд Трамп зустрінуться 21 вересня, повідомив речник українського глави держави Святослав Цеголко.

«У четвер, 21 вересня, під час участі у 72-ій сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом», – зазначив Цеголко у Facebook.

З 19 червня по 21 червня Петро Порошенко перебував з робочим візитом у США. Він там зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом, а також із міністром енергетики США Ріком Перрі і міністром оборони Джеймзом Маттісом.

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