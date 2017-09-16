На Донбасі поранений український військовий – штаб

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі.

Загалом, за інформацією штабу української воєнної операції, сепаратисти 30 разів порушили перемир’я на всіх напрямках.

«9 разів ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри. На кожен другий обстріл бойовиків сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій один український військовий отримав поранення», – мовиться у повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ДНР» кажуть про 27 порушень з боку українських військових. Луганські сепаратисти заявляють про 14 порушень перемир’я за минулу добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.