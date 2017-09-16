Росія: поліція порушила справу через напад на опозиціонера Ляскіна

У Росії поліція порушила кримінальну справу про хуліганство за фактом нападу на координатора московського штабу опозиціонера Олексія Навального Миколи Ляскіна.

15 вересня невідомий кілька разів ударив Ляскіна залізною трубою по голові. Опозиціонера відвезли в інститут імені Скліфосовського. Там йому діагностували струс мозку і закриту черепно-мозкову травму. Від госпіталізації він відмовився.

Активіст намагався викликати поліцію відразу після нападу, але дільничний запропонував йому дійти до відділу самостійно. Нападнику вдалося втекти.

Співробітники Фонду боротьби з корупцією подали заяву до Слідчого комітету Росії за статтею замах на вбивство громадського діяча.

Ляскіна неодноразово затримували на акціях протесту і арештовували у справі про порушення правил проведення публічних заходів.