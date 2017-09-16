Через пожежу в одеському таборі «Вікторія» загинули 2 дитини, третю шукають

Через пожежу в одеському таборі «Вікторія» загинули 2 дитини, інформація про загибель третьої наразі не підтверджена, повідомив радник голови Нацполіції Одещини. Руслан Форостяк.

«Інформація ніби знайшли тіло чи рештки третьої дитини на місці нічної трагедії, по офіційним каналам не підтверджується на цей момент Пошуки тривають, прямо зараз додаткові підрозділи Нацгвардії і поліції приступили до огляду всієї берегової смуги, окремо дали орієнтування на можливих піших маршрутах на шляху до до місця проживання дитини, вирішується питання звернутись через ЗМІ до населенння. Також продовжують просіювати попелище на місці події», – зазначив він у Facebook.

Раніше уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідодомив про загибель трьох дітей під час пожежі в одеському таборі «Вікторія».

«У спецповідомленні, наданому мені Департаментом освіти і науки Одеської ОДА, повідомлялось, що внаслідок пожежі загинуло троє дівчаток: 8-річна Софійка, 9-річна Настя та 12-річна Сніжана. Але ДСНС дотепер не підтверджує інформацію про загибель Сніжани і продовжує її пошуки», – написав Кулеба у Facebook.

«Всі дівчата – вихованки зразкового дитячого хореографічного ансамблю «Адель». Ще двоє дітей потрапили до лікарні з отруєнням чадним димом і одна дитина з забоєм спини, тому що вистрибнула з вікна 2-го поверху», – зазначив він.

За інформацією Форостяка, у таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Про пожежу стало відомо близько півночі. Загорівся один з корпусів у таборі. На той момент у таборі перебували понад 40 дітей.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.