Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 16 вересня підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили перемир’я. «Наші військові 4 рази вогнем у відповідь примушували противника припинити провокації», – твердить у вечірньому зведенні штаб АТО.

Міномети та інше важке озброєння сепаратисти не застосовували, втрат серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» удень 16 вересня заявили, що за добу українські військові випустили по контрольованій бойовиками території «понад 120 мін». В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 16 вересня.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.