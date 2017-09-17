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17 Вересень 2017, Київ 16:33
Новини | Події

Українці не постраждали в аварії туристичного автобуса в турецькій Анталії – посол

Громадян України немає серед постраждалих внаслідок аварії з туристичним автобусом в турецькій провінції Анталія. Про це у twitter повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«В контексті аварії автобуса в Анталії – поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні», – написав він.

За повідомленнями ЗМІ, сьогодні, 17 вересня, внаслідок ДТП з туристичним автобусом, що сталася у турецькій провінції Анталія, щонайменше дві людини загинули, всього в автобусі їхали 27 людей.

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